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Lübnan Başbakanı Hariri: Pozitif bir şok yaratmak istedim

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesinin istikrarı için görevinin başında olmaya devam edeceğini açıkladı.

AA | 28.11.2017 - 03:42..
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 4 Kasım'da, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan ve ardından istifasını askıya aldığını belirten Saad Hariri, Fransız C News kanalında yayınlanan röportajında açıklamalarda bulundu.

"POZİTİF BİR ŞOK YARATMAK İSTEDİM"

Hariri, istifası ve sonrasında meydana gelen gelişmelere ilişkin bir soruya, "Lübnan'ın görev başındaki başbakanıyım. Lübnan Başbakanı olarak görevimi sürdürmek istiyorum. İstifa kararı alarak pozitif bir şok yaratmak istedim. Lübnan halkına büyük bir sorunumuzun olduğunu bildirmek amacıyla bu şok istifa kararını aldım. Suudi Arabistan'da olanlar hakkında değerlendirmede bulunmayacağım." dedi.

Lübnan Başbakanı Hariri: Pozitif bir şok yaratmak istedim

"HİZBULLAH, İRAN ÜZERİNDEN BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın, ülkesi için gelecekte büyük ve önemli reformlar yapacak biri olduğunu kaydeden Hariri, "Hizbullah, bölgede istikrarı tehdit eden ve tüm ülkelerin işlerine karışan bir örgüttür, İran üzerinden." ifadelerini kullandı.

Hariri konuşmasında, Hizbullah'ın Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürmesi durumunda yeniden istifa edeceği sinyalini de verdi.

Lübnan Başbakanı Hariri: Pozitif bir şok yaratmak istedim

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