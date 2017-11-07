Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'dan BAE'ye geçti

Pazar günü Suudi Arabistan'da iken istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, bugün Riyad'dan ayrılarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'ye gitti.

BAE VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞECEK

Hariri'nin sahibi olduğu Future TV kanalının haberine göre Hariri burada BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşecek.

Hariri'nin beklenemeyen istifası Lübnan'da, Riyad'da iken isteği hilafına istifaya zorlandığı ve burada zorla tutulduğu yolunda söylentilere yol açtı. Suudi Arabistan ise bu iddiayı yalanladı.

HARİRİ'DEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Hakkında tutuklandı iddiaları dahi çıkan ve istifasını Cumhurbaşkanı Aoun'a sunan Saad Hariri, istifa etmiş olmasına rağmen yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Kendi adına görevden ayrılan bir Başbakanın bir elçi gibi sürekli ülkeler arası diplomasi trafiği yürütmesi dikkat çekiyor.