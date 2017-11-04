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Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, istifa kararını kamuoyuna duyurdu.

04.11.2017 - 14:29
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Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa ettiğini açıkladı.

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