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Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa etti
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, istifa kararını kamuoyuna duyurdu.
04.11.2017 - 14:29
Haberler
Dünya
Lübnan Başbakanı Saad Hariri
istifa
ettiğini açıkladı.
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