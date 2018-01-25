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Lübnan Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderecek

980 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan, artık Suriyeli mültecilere bakılmayacağını hepsinin gönderileceğini açıkladı.

AA | 25.01.2018 - 06:53..
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SRY

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin gelecek yaza kadar ülkelerine geri gönderileceğini belirtti.

980 BİN SURİYELİ VAR

Devlet Bakanı Merabi, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'ın 980 bin civarındaki Suriyeli mülteciyi daha fazla barındıracak durumda olmadığını söyledi.

Suriyeli mülteciler dosyasının en geç yaza kadar kapanacağını vurgulayan Merabi, "Lübnan'daki tüm siyasi taraflar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda hemfikir ve bu yönde ortaklaşa çalışıyor." dedi.

Uluslararası toplumu, Lübnan'daki mültecilere karşı sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan Merabi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) kayıtlı Suriyeli mültecilere yapılması gereken yardımın şimdiye kadar sadece yüzde 45'inin sağlandığını dile getirdi.

DURUMLARI FELAKET

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunu "felaket" olarak niteleyen Merabi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısı geçen yıllarda 1,5 milyonu geçti. Ülkeye yasa dışı giren veya kayıt yaptırmamış olanlar bu sayıya dahil değil. Lübnan'ın gelişmiş ülkeler ile kıyaslanması doğru değil. Kendi halkının yüzde 35'i aşırı fakirlik içinde yaşayan ve 80 milyar dolar borcu olan Lübnan devleti, Suriyeli mültecilere daha fazla ev sahipliği yapamayacak."

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