Lübnan'da 35 yıl önceki suikastın faillerine idam cezası

Başkent Beyrut'ta görülen duruşmada, mahkeme heyeti "Cemayel suikastının faili olmaktan suçlu bulunan Nebil Alem ve Habib Şartuni'nin gıyablarında idam cezasına çarptırılmalarına ve tazminat ödemelerine" hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından duruşmanın görüldüğü mahkemenin önünde bekleyen karşıt görüşlü gruplar arasında yaşanan gerginlik, Lübnan polisinin müdahalesiyle büyümeden son buldu.

Mahkemenin verdiği idam kararının duyulmasının arından, Beyrut'ta Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde ve Ketaib Partisi binaları önünde kutlamalar yapıldı.

Yaklaşık 5 yıldır kötü seyreden Suriye-Lübnan ilişkilerinin yeniden iyileştirilmesinin tarşıldığı bir dönemde, mahkemenin böyle "simgesel" bir karar alması dikkati çekti.

BEŞİR CEMAYEL SUİKASTI

Beyrut'ta 13 Nisan 1975'te Filistinli mültecileri taşıyan otobüse, Cemayel liderliğindeki Hristiyan Falanjist milisler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 27 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından "Lübnan iç savaşı" başladı.

Lübnan iç savaşına 1978'de dahil olan ve 1982'de Beyrut'un bir bölümünü işgal eden İsrail, iç savaş sırasında Filistinlilere karşı Cemayel liderliğindeki Hristiyan Falanjist milisleri destekledi.

23 Ağustos 1982'de cumhurbaşkanı seçilen Cemayel aynı yıl 14 Eylül'de Beyrut'ta uğradığı bombalı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen iki kişiden birisi olan ve olaydan sonra kayıplara karışan Nebil Alem'in, 15 yıl sonra saklandığı Suriye'de öldüğü iddia edildi. Bir diğer isim Habib Şartuni ise yakalandı ve suçunu itiraf etti.

Suikast nedeniyle hapse atılan Şartuni, 1990'da Lübnan'a askeri müdahalede bulunan Suriye tarafından serbest bırakıldı. O tarihten sonra Şartuni'nin nerede olduğuna dair herhangi bir haber alınamadı.

SABRA VE ŞATİLLA KATLİAMI

Hristiyan Ketaib Partisi lideri Beşir Cemayel'in cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa süre sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesini gerekçe gösteren Hristiyan Falanjist milisler, 16 Eylül 1982'de İsrail ordusunun gözetiminde Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına saldırı başlattı.

İsrail'in eski Savunma Bakanı Ariel Şaron'un yönettiği üç gün süren saldırılarda, 3 binden fazla savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli mülteciler, milislerin kullandığı ağır silah ve bombaların yanı sıra balta ve kesici aletlerle vahşice öldürüldü.