taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Lübnan'da 9 yıl sonra ilk seçim

Lübnan'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 10:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülke genelinde 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçim, 9 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Lübnan'da 9 yıl sonra ilk seçim

LÜBNAN SANDIK BAŞINDA

Sakin bir atmosferde başlayan oy kullanma işlemlerinin öğle saatlerinden sonra yoğun olması bekleniyor. Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı. Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek.

Lübnan'da 9 yıl sonra ilk seçim

Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı hukuki bir durumu olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ülke genelinde yapılan seçimlere oy verme işlemleri kadar yoğun güvenlik önlemleri de öne çıktı. Askerler ve güvenlik görevlileri ülke genelinde adeta bir olağan üstü hal ilan etti, askeri araçlar ile devriye gezdi.

Lübnan'da 9 yıl sonra ilk seçim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma tepkisi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda "tarihi bir pişmanlık" yaşayacağını söyledi.
İngiltere'nin yeni vârisinin fotoğrafları yayınlandı
Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton'un yeni doğan bebeği Prens Louis'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Ödüllü yönetmen zürafa tarafından öldürüldü
Ödüllü yönetmen Carlos Carvalho Güney Afrika'da safari parkında çekim yaptığı sırada zürafanın darbesiyle hayatını kaybetti.
Yemen'in turizm cennetinde askeri kriz
Yemen’in UNESCO’nun koruması altındaki Sokotra Adası’nda askeri varlığını arttırması yeni bir krizin tetiklenmesine yol açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

92
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

86
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

178
Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

5
Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

47
Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

7
Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM