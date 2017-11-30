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Lübnan'da Sufilerin kandil 'kutlaması'

Dün idrak edilen Mevlid Kandili tüm İslam aleminde anılırken, Lübnan'da işkenceyi andıran 'kutlamalar' vardı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 16:41..
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Lübnan'da Sufilerin kandil 'kutlaması'

İslam aleminin en önemli günlerinden olan ve Hz. Muhammed'in doğum günü olan "Mevlid Kandili" tüm İslam coğrafyasında büyük bir coşku ile anıldı. Duaların edildiği, namazların kılındığı, tebihatların çekildiği bu özel gün huşu içerisinde idrak edilirken Lübnan'dan gelen kutlama görüntüleri şaşkına çevirdi.

Lübnan'da Sufilerin kandil 'kutlaması'

"ŞİŞ"Lİ KUTLAMA

Tüm İslam aleminin bu geceyi salavatlar ve namazlar ile geçirdiği Mevlid Kandili, Lübnan'da işkencevari ritüellerle kutlandı. Şiilerin Kerbela'da uyguladığı ritüellerin bir benzerini gerçekleştiren Lübnanlı Sufiler, vücutlarına şiş soktu.

Lübnan'da Sufilerin kandil 'kutlaması'

Yanaklarına, karınlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine şişler sokarak Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit'i 'sözde' kutlayarak Hz. Muhammed'i andılar.

Lübnan'da Sufilerin kandil 'kutlaması'

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Şiş sokmalı kandil kutlaması, görenlerin büyük tepkilerine neden oldu. Bu günü dualarla ve ibadetlerle geçiren çoğu Müslüman bu durum karşısında "Allah'ın kullarının vücutlarına eziyeti yasaklaması" konusunu örnek verirken, sapkınlık gibi görünen bu eziyet dolu ritüeli eleştirdi.

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