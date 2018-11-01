Lübnan'da kurulamayan hükümet ülkeye yük getiriyor

Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ve televizyon kanalları tarafından canlı yayımlanan konuşmasında Mişel Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırım kararlarını hatırlatarak, "Hükümetin kurulmasında yaşanan her bir dakikalık gecikme bize büyük yük yüklüyor." dedi.

Avn, hükümetin hiçbir grup ya da sınıfı marjinalize etmemesi gerektiğini, herkesin hükümetteki payını kabul etmesi durumunda hiçbir sorun çıkmayacağını vurguladı.

ULUSAL STRATEJİYE ZARAR

Şii 8 Mart Blokuna yakın Sünni milletvekillerinin hükümette temsiliyet talebinden de bahseden Avn, çıkarılan engellerin hiçbir gerekçesinin olmadığını, gecikmenin siyasi bir taktik olarak kullanılmasının, ülkenin en ihtiyaç duyduğu zamanda ulusal stratejiyi zedelediğini kaydetti.

Yüklendiği sorumluluğun büyük olması nedeniyle Başbakanın güçlü olması gerektiğini belirten Avn, mevcut sorunların çözümünün kolay olmadığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu ancak emrivaki hükümetinin de saygı göreceğini düşünmediğini sözlerine ekledi.

HÜKÜMET AYLARDIR KURULAMIYOR

Şii 8 Mart Blokuna yakın Sünni milletvekilleri önceki gün hükümette temsiliyet talep etmiş ancak Başbakan Saad Hariri bu isteği reddetmişti. Sünni 6 milletvekili, geçen mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde meclise girmeyi başarmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle aylardır hükümet kurulamıyor.