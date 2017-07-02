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Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mülteci kampında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi.

02.07.2017 - 16:50
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Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beka Vadisi'ndeki Kab İlyas Mülteci Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 mülteci öldü, çok sayıda mülteci yaralandı.

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yaklaşık 200 çadırın bulunduğu mülteci kampında çıkan yangından etkilenenler arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

Bir çok kişinin dumandan etkilendiği ve boğulma vakalarının yaşandığı belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

MAZOTLU SOBA VE OCAKLAR YÜZÜNDEN

Lübnan makamlarına göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın 1 milyon civarında olduğunu ifade ediyor.

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

BM rakamlarına göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 34'ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan irili ufaklı kamplarda yaşıyor. İnsani koşulların zor olduğu ve standartların altında bulunan kamplarda, kullanılan mazotlu sobalar ve ocaklar nedeniyle sık sık yangın çıkıyor.

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 4 ölü

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