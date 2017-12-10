Lübnan'da polis İsrail karşıtı gösteriye müdahale etti

Lübnan Güvenlik Güçleri, bazı eylemcilerin kendilerine taş atması üzerine kitleye biber gazı kullanarak müdahale etti. Yerel bir İslamcı grup tarafından düzenlendiği belirtilen gösteride eylemciler Filistin bayrakları taşıdı. Arap liderlerin Kudüs konusundaki pasif tavrını protesto etti.

ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE POLİS MÜDAHALESİ

​Eylemin başlamasından kısa süre sonra eylemciler ve polis arasında çatışma çıktığı belirtildi. Polis, başkonsolosluk önündeki ana yola barikat kurarken, eylemciler sokakta ateş yakarak protesto gösterisine devam etti.

Polisler göstericilere biber gazları ve panzerlerden püskürtülen su ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda ABD konsolosluğunun da bulunduğu cadde savaş alanına dönerken çevredekiler biber gazından etkilendi.

Müdahalede çok sayıda kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına alındı.