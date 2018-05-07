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Lübnan'da seçimlerin galibi Hizbullah ittifakı

Lübnan’da dün düzenlenen seçimlerde ABD ve İsrail'in uluslararası platformda terörist örgüt olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı zafer kazandı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 10:33..
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Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan'da dün düzenlenen seçimleri müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, Suudilerin kaçırdığı dedikodularına konu olan Başbakan Saad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

Lübnan'da seçimlerin galibi Hizbullah ittifakı

HİZBULLAH'IN ZAFER KUTLAMALARI

İlk sonuçların ardından Direniş’e vefa ve Emel taraftarlarının uzun araç konvoyları oluşturarak zafer kutlamaları yaptığı bildirildi. 128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 19:00'da sona eren seçimlerin ardından basın toplantısı düzenleyen Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu söyledi.

Hizbullah Genel Sekreter vekili Naim Kasım seçimden önce "Bu seçimler nispi temsil yasası sayesinde, Lübnanlılar için önemli bir şans. Bu sayede her grup hakkını alacak ve parlamentoda temsil edilebilecek. Hizbullah, iyileştirlmesi gerektiğini düşünse de bu seçim sisteminden dolayı heyecanlı" demişti.

PARLAMENTO ŞEKİLLENİYOR

Oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte ülkedeki bazı siyasi partilerin parlamentodaki yerlerini koruduğu netleşmeye başladı. Beyrut'un ikinci seçim bölgesinde Başbakan Saad el-Hariri'nin listesinin sandalyelerin çoğunu kazandığı, Cebel-i Lübnan'da ise Dürzi lider Velid Canbolat'ın listesinin önde olduğu belirtildi. İlk sonuçlara göre, Hariri'nin halası Behiyye Hariri Cizin-Sayda seçim bölgesinden milletvekili seçilirken, Marada Hareketi Başkanı Süleyman Feranciye'nin oğlu Toni Feranciye de Zağarta seçim bölgesinden milletvekili seçildi.

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