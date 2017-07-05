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Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetti

Bekaa Vadisi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı mülteci kampına düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan dördünün yaşamını yitirdi.

05.07.2017 - 01:19
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Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, cuma günü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan Arsal'daki Suriyelilerin yaşadığı bir kampa düzenlenen "terör operasyonunda" gözaltına alınan dört kişinin "sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

LÜBNAN ORDUSU 'HAVA DEĞİŞİMİ' DEDİ

Açıklamada, "Cuma günü düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınanlardan bazılarının ağır sağlık sorunları olduğu rutin sağlık kontrolü sonucunda ortaya çıktı. Bu şahısların sorunları hava değişimine bağlı olarak daha da ağırlaşırken bu kişiler sorgu öncesinde muayene için hastaneye götürüldü. Ancak şahısların sağlık durumunun giderek ağırlaşması ölümlerine neden oldu." denildi.

Gözaltındayken hayatını kaybeden mültecilerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

GÖZALTI SIRASINDA İŞKENCE İDDİASI

AA muhabirine konuşan Arsal'daki ismini vermek istemeyen Suriyeli bir aktivist ise ölümlerin "gözaltı sırasında yapılan işkenceden" kaynaklandığını söyledi.
Öte yandan gözaltına alınan mültecilerden 40'ının "terör bağlantısı" nedeniyle tutuklandığı ve mahkemeye sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

Yerel kaynaklar, Lübnan ordusunun Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampa düzenlediği operasyonda kampı tahrip ettiği, gözaltına aldığı kişileri insani olmayan koşullarda tuttuğu ve bu kişilere işkence yaptığını iddia etmişti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise gözaltına alınan çeşitli yaşlardaki erkeklerin üstleri çıplak ve elleri arkadan bağlı şekilde yüzüstü, güneş altında, orduya ait bir karakolun bahçesinde ve odasında bekletildiği görüldü.

Patlamanın gerçekleştiği kampta cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise birçok çadırın kullanılamaz hale geldiği ve tahribatın büyük olduğu dikkati çekmişti.

Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ise, ordunun "operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmemesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini" ifade etmişti.

Lübnan ordusu tarafından cuma günü Arsal'daki bir mülteci kampına düzenlenen operasyonda gayri resmi rakamlara göre 350'den fazla mülteci gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 5 canlı bombanın kendini patlatması sonucu 1 çocuk ölmüş, 7 Lübnan askeri ise yaralanmıştı.

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