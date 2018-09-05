2011 yılından itibaren Suriye'de başlayan savaş bazı bölgelerde sonlansa da İdlib'de devam ediyor. Ancak bu savaşta ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için savaşla geçen süre oldukça zor oldu ve yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etmek zorunda kaldı.

LÜBNAN'DA YAŞAYAN SURİYELİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Lübnan'a sığındı. Savaşın sona ermesiyle de ülkelerinin yolunu tuttular.

Lübnan'da yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüyor ViDEO

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bugün Lübnan'da yaşayan yüzlerce Suriyeli; otobüslerle bölgede bulunan uluslarası güvenlik güçleri ve Şam yetkililerin eşliğinde Suriye'ye giriş yaptı.

PROSEDÜRLER KOLAYLAŞTIRILDI

Suriyelilerin ülkelerine döndükleri için mutlu oldukları da gözlendi. Ayrıca araçlarla ülkelerine dönen Suriyeliler, Lübnan'dan gelirken prosedürlerin kolay olduğunu belirtti. Ancak ülkelerine daha dönemeyen milyonlarca kişi var. Yetkililer; onların da ülkelerine giriş yapacağını açıkladı.

Polis yaralı Suriyeli kadını sırtında taşıdı VİDEO