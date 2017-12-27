Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısı azalıyor

Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 2014 yılından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştüğü bildirildi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Lisa Ebu Halid, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e gerilediğini söyledi.

BİR MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

Suriye'de başlayan çatışmaların ardından binlerce kişinin Lübnan'a sığındığını ve 2014'te Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısının 1 milyonu geçtiğini hatırlatan Ebu Halid, "Kasım ayının sonunda yapılan son sayımda kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 2014 yılından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştüğünü tespit ettik." dedi.

Lübnan'da 2011'den bu yana yaklaşık 49 bin Suriyeli mültecinin BM'nin yerleştirme programına dahil olduğunu ve bu kapsamda ABD, İsveç ve Fransa gibi ülkelere gittiğini söyleyen Ebu Halid, binlerce Suriyelinin de resmi veya kaçak yollarla diğer ülkelere geçtiğini, bu nedenle Lübnan'daki sayının azaldığını vurguladı.

ÇADIRLARDA YAŞIYORLAR

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Beka Vadisi olarak adlandırılan bölgede kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Aralık 2016'da, Lübnan'da 1 milyon 11 bin 366 Suriyeli mülteci bulunduğunu açıklamıştı. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor.