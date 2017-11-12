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Lübnan'dan Suudi Arabistan'a Hariri çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Suudi Arabistan'a, Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri'nin neden ülkesine dönmediğini sordu.

12.11.2017 - 06:11
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri’nin tutum ve hareketlerinin, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucu olduğu belirtildi.

Hariri'nin istifanın arkasında yatan nedenlerin henüz netlik kazanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan'ın Başbakanı uluslararası anlaşmalara zıt hareket edemez. Hariri'nin tutum ve hareketleri, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucudur. Suudi Arabistan, Hariri'nin hangi sebeplerden dolayı Lübnan'a dönmediğini açıklamalıdır."

Lübnan'dan Suudi Arabistan'a Hariri çağrısı

Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'le

BEYRUT MARATONU

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün Baabda Sarayı'nda Beyrut Maraton Heyeti'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden kabulün ardından yapılan yazılı açıklamada, "Spor, insan haklarının inşasına katkıda bulunur ve dürüst rekabetin, iş birliğinin ve barış değerlerinin temellerini oluşturur. Pazar günü düzenlenecek Beyrut Maratonu'na katılacak herkesin 'Hariri Lübnan'a dönsün' sloganıyla katılmasını ve başbakanı ile olan dayanışmalarını göstermelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beyrut Maratonu'na çok sayıda Lübnanlının katılarak Hariri'ye destek mesajı vereceği tahmin ediliyor.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

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