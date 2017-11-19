Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hariri'yi ağırladı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da sürpriz şekilde istifasını açıkladığı Suudi Arabistan'dan Fransa'ya geçti. İstifası, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmeyen Hariri, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlandı.

HARİRİ AİLESİ FRANSA'DA

Macron, Hariri'nin Suudi Arabistan'da kendi iradesi dışında tutulduğuna dair endişeleri gidermek ve krizin çözümünde arabulucu olmak için Lübnanlı lideri Paris'e davet etmişti. Macron'un davetini kabul eden Hariri, Elysee Sarayı'ndaki görüşmeye eşi ve büyük oğlu ile birlikte gitti.

Hariri ailesi sarayın kapısında Cumuhrbaşkanı Macron ve First Lady tarafından karşılandı.

HARİRİ'DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI

Lübnan'daki Suudi ve İran destekli kamplar arasındaki olası bir vekâlet savaşına meydan vermemek için devreye giren Macron'la görüşen Hariri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde çarşamba düzenlenecek olan Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılacağını yineledi.

Hariri, "Siyasi duruşumu Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştükten sonra beyan edeceğim." diye ekledi.