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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hariri'yi ağırladı

İki hafta önce istifasını açıklayan Saad Hariri, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile resmi görüşme gerçekleştirdi.

19.11.2017 - 16:19
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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da sürpriz şekilde istifasını açıkladığı Suudi Arabistan'dan Fransa'ya geçti. İstifası, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmeyen Hariri, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ağırlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hariri'yi ağırladı

HARİRİ AİLESİ FRANSA'DA

Macron, Hariri'nin Suudi Arabistan'da kendi iradesi dışında tutulduğuna dair endişeleri gidermek ve krizin çözümünde arabulucu olmak için Lübnanlı lideri Paris'e davet etmişti. Macron'un davetini kabul eden Hariri, Elysee Sarayı'ndaki görüşmeye eşi ve büyük oğlu ile birlikte gitti.

Hariri ailesi sarayın kapısında Cumuhrbaşkanı Macron ve First Lady tarafından karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hariri'yi ağırladı

HARİRİ'DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI

Lübnan'daki Suudi ve İran destekli kamplar arasındaki olası bir vekâlet savaşına meydan vermemek için devreye giren Macron'la görüşen Hariri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde çarşamba düzenlenecek olan Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılacağını yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hariri'yi ağırladı

 

Hariri, "Siyasi duruşumu Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştükten sonra beyan edeceğim." diye ekledi.

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