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Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Hariri'den açıklama

Geçtiğimiz haftalarda istifa eden Lübnan'ın eski Başbakanı Hariri, iki üç gün içerisinde ülkesine döneceğini belirtti.

13.11.2017 - 10:06
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Lübnan'ın istifasını açıklayan başbakanı Saad Hariri, Şii grup Hizbullah'ın Ortadoğu'daki çatışmalarda rol alması nedeniyle Arap ülkelerinin Lübnan'a yaptırım uygulayabileceğini belirterek, birkaç gün içinde ülkesine geri döneceğini ifade etti.

Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Hariri'den açıklama

"YARIN İSTERSEM ÜLKEME DÖNERİM"

Hariri, "Kendi özgür irademle Suudi Arabistan'da bulunuyorum. Eğer yarın ülkeme dönmek istersem dönebilirim. Bir ailem var ve onları korumak istemeken doğal hakkım." dedi.

Suudi Arabistan'a yakın bir siyasetçi olan Hariri, dokuz gün önceki Riyad ziyareti sırasında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hariri istifasının ardından ilk defa dün televizyondan açıklamada bulunurken, Hizbullah'ın bölgede Yemen gibi savaşlarda yer almaması halinde istifasını geri alabileceğini belirtti.

İSTİFASINI POZİTİF ŞOK OLARAK NİTELEDİ

Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinde çalışan yüz binlerce Lübnanlının geçiminin tehlikeye girebileceğine işaret eden Hariri, ülkesinin tehlike altında olduğunu düşündüğünü ifade ederek, istifasını "pozitif bir şok" olarak niteledi. Lübnanlı üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra Hariri'ye yakın kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Hariri'yi istifaya zorladığına ve Riyad ziyaretinden bu yana fiili ev hapsinde tutulduğuna inandıklarını belirtiyorlar.

Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Hariri'den açıklama

Hariri'nin açıklamalarından önce Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Suudi Arabistan'da Hariri'nin hareket imkanının sınırlandığını belirterek başbakanın Riyad'da iradesi dışında tutulduğuna dair şüphe belirtmişti. Hariri ise herhangi bir sınırlama altında olmadığını ifade etti.

"LÜBNAN'A GELİP İSTİFASINI SUNSUN"

Hariri'nin istifası Suudi Arabistan ile rakibi İran arasındaki nüfuz mücadelesinde Lübnan'ın tekrar bir rekabet sahası olarak öne çıktığını gösteriyor. Aoun, Hariri Lübnan'a gelip bizzat sunmadığı sürece istifasını kabul etmeyeceğini söyledi.

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