Lübnanlı kadın binbaşını, alay tweeti işinden etti

Paylaşımda Arapça, "Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasına izin verildiği haberi aslında eksik. Ancak bubi tuzağı ile tuzaklanmış arabaları kullanmalarına izin var." denilmişti.

BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI

Lübnan’ın Siber Suçlar ve Fikri Mülkiyet Hakları Birimi direktörü Binbaşı Suzan Hajj Hobeiche Lübnanlı ünlü yapımcı ve yönetmen Charbel Khalil’in alaycı Twitter paylaşımını beğendikten sonra Lübnan halkı tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve hesabını kapatması dahi talep edildi.

LÜBNAN'IN EN GÜÇLÜ KADIN YETKİLİSİ

Lübnan’ın en güçlü kadın yetkilisi olan Binbaşı Suzzan Hajj Hobeiche Twitter’da beğenisini geri alsa da, bir Twitter kullanıcısının paylaşımı beğendiği anda aldığı ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılıp hızla yayıldı ve Hobeiche’nin işinden kovulmasına neden oldu.