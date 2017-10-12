Lufthansa, Air Berlin'in büyük bölümünü satın alıyor

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, Berlin’de yaptığı açıklamada, Lufthansa’nın, iflas eden hava yolu şirketi Air Berlin ile 81 uçağını ve 3 bin personelini satın almak için anlaşma imzalayacağını bildirdi.

"BÜYÜK GÜN"

İki hava yolu şirketinin satın alma anlaşmasını günün ilerleyen saatlerinde Berlin'de imzalayacağını belirten Spohr, "Bugün birkaç saat içinde imza atacağımız büyük bir gün." ifadesini kullandı.

BİLET FİYATLARI AZALABİLİR

Spohr, satın alma anlaşmasıyla rekabetin Avrupa ve dünya genelinde yoğunlaşacağını, bilet fiyatlarında daha da azalma olabileceğini kaydetti.