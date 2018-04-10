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Lufthansa krizde

Lufthansa, iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu

AA | 10.04.2018 - 07:10..
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Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

Alman havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Ver.di sendikasının 10 Nisan Salı günü ülke genelindeki grevinden Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarının etkileneceği aktarıldı.

90 BİN YOLCU MAĞDUR

Söz konusu grevden 05.00-18.00 saatlerinde yer hizmetleri, destek hizmetleri ve bazı durumlarda havalimanı itfaiyesinin de etkileneceği belirtilen açıklamada, “Yarın grev nedeniyle Lufthansa, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalacak. Uçuş iptalleri 90 bin yolcuyu etkileyecek.” ifadeleri kullanıldı.

Yolculara havalimanına gitmeden önce, uçuş durumları hakkında bilgi almaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca yolcuların hava alanı güvenlik kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmeleri de dikkate almaları gerektiğini vurgulandı.

PARA YÜZÜNDEN İŞ BIRAKIYORLAR

Ver.di yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirmişti.

Sendika 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

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