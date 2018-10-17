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Lufthansa'da günde 60 uçuş iptal ediliyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa grevler, uçuş filosunun yetersizliği gibi birçok sorun yaşıyor.

İHA | 17.10.2018 - 13:05..
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Yönetim Kurulu Üyesi Hohmeister, iptallerin yanı sıra çok sayıda da gecikmenin yaşandığını ve bağlantılı uçuşlarda transit yolcuların mağduriyetinden dolayı yolculardan özür dilediklerini ifade etti.

UÇUŞ FİLOSU YETERSİZ

Meydana gelen uçuş iptallerinin havaalanlarının yetersizliği ve uçuş filosunun yetersiz oluşundan kaynakladığına dikkati çeken Hohmeister, grevler ve olumsuz hava şartları, hava trafik kontrol merkezinin izin vermemesi, güvenlik kontrolleri, uçak arızaları kalkış noktasından olduğu kadar varış noktasındaki olumsuzluklar ve bagaj taşımacılığında problemlerin de buna dahil olduğunu sözlerine ekledi.

Lufthansa'da günde 60 uçuş iptal ediliyor

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