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Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

Gaziantep'te lüks araç çalan 4 kişilik çete polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

İHA | 03.04.2018 - 17:25..
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Gaziantep’te farklı tarihlerde 2 adet lüks otomobilin çalınması üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri harekete geçikti.

EVLERE BASKIN

Otomobillerin bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, yaptıkları araştırma ve çalışmalar neticesinde, çalıntı araçların Şehitkamil ilçesi Sinan köyünde bulunan bir çiftlik evinde gizlendiği tespit etti.

Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çiftlik evine yapılan operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs gizledikleri çalıntı araçlarla birlikte yakalanarak göz altına alındı. Lüks araçlar, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen H.O. , D.Ö. , B.Y. ve M.Y. isimli şüpheli şahıslar ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi



Lüks araç çalan 4 kişilik çete çökertildi

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