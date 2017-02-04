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Lüks araç fiyatına güvercin

İstanbul Şebap Güvercin Derneği’nde yapılan açık arttırmada, ‘Şebap’ cinsi Koca Yusuf isimli güvercin 90 bin liraya

04.02.2017 - 20:01
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İstanbul’da güvercin meraklılarının oluşturduğu İstanbul Şebap Güvercin Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta çevre il ve ilçelerden getirilen güvercinler dernek lokalinde satışa sunuldu. İlginç özellikleriyle değer bulan güvercinlerin fiyatı ise lüks araç fiyatları ile yarıştı. Derneğin açılışında ’Şebap’ cinsi güvercinler için açık arttırma düzenledi.

Lüks araç fiyatına güvercin

AÇIK ARTIRMA USULÜ SATILDI

Çevre il ve ilçelerden gelen güvercin meraklıları, dernek lokalinde satışa sunulan güvercinlere duruş, gagaları ve paçalarına göre değer biçti. Dernek Başkan Yardımcısı Fırat Uğurlu’nun yetiştirdiği 5 yaşındaki ‘Şebap’ cinsi ‘Miski’ rengi güvercin açık arttırmaya çıktı.

Lüks araç fiyatına güvercin

LÜKS ARABA FİYATINA SATILDI

Açık arttırmaya katılan tekstil işiyle uğraşan Cihat Özdemir, 90 bin lira bedelle ‘Koca Yusuf’ isimli güvercinin yeni sahibi oldu.

Lüks araç fiyatına güvercin

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