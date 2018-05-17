taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.869
USD
4,4595
EURO
5,2676
ALTIN
185,08
PETR
79,6200

Lüks araca egzoz cezası

Samsun'da yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan lüks otomobile, abart egzoz nedeniyle ceza kesildi.

İHA | 17.05.2018 - 19:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde vatandaşların birkaç kez polisi arayarak, “Egzoz sesi yüksek lüks otomobil geziyor. Rahatsız oluyoruz” şeklinde şikayette bulunması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdede Kavşağı’nı kesen ekipler, yaklaşık 4 milyon TL değerindeki lüks otomobili durdurarak egzoz kontrolü yaptı. S.B. idaresinde olan 34 KUL 68 plakalı lüks otomobile “abart egzoz” gerekçesiyle cezai işlem uygulanarak Gazi Polis Merkezi önüne çekildi.

Lüks araca egzoz cezası

Lüks araca egzoz cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şırnak’ta teröristlerin mühimmatı imha edildi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucunda 35 adet RPG7 Roketatar mühimmatı, poşet içerisinde 4 kilogram C-4 patlayıcı ve 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.
Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor
Datça'nın tek davulcusu olan Özlem İsar, kamyonet kasasında tüm ilçeyi sokak sokak dolaşıp, sahura kalkacakları uyandırıyor.
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 46 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alınmıştı.
Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı
Balıkesir'de virajı alamayarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Murat Ayahoğlu ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu, hafif yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

585
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

514
Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

514
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

116
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

679
Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

208
Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

Netanyahu Gazze katliamının üstüne tavuk dansı yaptı

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM