Lüks araca egzoz cezası

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, dolardaki hareketliğin bilinçli olarak yapıldığını iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile ilgili izlenimlerinin sorulması üzerine yaşına rağmen hafızasına hayran kaldığını ifade etti.