Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlk operasyondan lüks otomobili arayan polis ekipleri, otomobilin elektronik aksamında zulalanmış uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu getiren şahıs kıskıvrak yakalandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Mahkemeye çıkarılan her iki şahısta tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 2 farklı bölgede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda bir aracı durduran polis ekipleri otomobilin teyp aksamının içerisinde uyuşturucu madde buldu. İkinci olayda ise İzmir’den Bodrum’a uyuşturucu getiren bir kişi yakalandı.

Lüks aracın elektronik aksamından uyuşturucu çıktı İZLE



LÜKS OTOMOBİLLİ KURYE

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği lüks araç ile bir kişinin Bodrum’da uyuşturucu sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipleri M.N.P. isimli şahsın kullandığı lüks otomobilli takibe aldı. Umurca mahallesinde kıstırılan M.N.P.’nin aracında arama yaptı. Aracı didik didik arayan polis ekipleri teyp ve klima kumandası bölümünün bulunduğu ön konsol kapağı kaldırmasıyla birlikte uyuşturucular ortaya çıktı.

Konsolun içerisinde satışa hazır halde 41 parça kokain, 10 parça skunk maddesi 16 adet uyuşturucu hap, çok sayıda mermi ile 6 bin 900 lira ve 60 euro para ele geçirildi. Eş zamanlı evine de baskın yapan polisler aramalarda; hassas terazi, 1 adet skunk maddesi öğütmekte kullanılan öğütücü ve içerisinde adres bulunan not defteri buldu. Göz altına alınan M.N.P. adliyeye sevk edildi.

OTOBÜSTEN İNER İNMEZ YAKALANDI

Diğer operasyonda ise H.C.E.'nin İzmir’de Bodrum’a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan polis ekipleri, Bodrum otogarında pusuya yattı. İzmir’den gelen otobüsten inen H.C.E., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında arama yapan polis ekipleri 64 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 10 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.E. adliye ye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.N.P. ve H.C.E. tutuklandı.