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Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

ÖTV muafiyetinden faydalanarak aldıkları lüks model araçları ticari taksi yapan esnaf, müşteri bulamamaktan yakınıyor. Tarifesinin farklı olduğunu düşünen vatandaş, araçlara binmeye çekiniyor.

DHA | 28.12.2017 - 10:03..
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Malatya'da 2 bin 500 taksinin bulunduğu kentteki taksi şoförlerinden 600'ü, ÖTV muafiyetinden faydalanıp araçlarını yenileyerek lüks model araçlar satın aldı.

Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

Taksi duraklarına doluşan sıfır lüks otomobilleri görenler araçlardaki tarife fiyatlarının farklı olduğunu düşünüp eski model taksilere binmeyi tercih etti. Taksiciler, durum karşısında iş yapamaz hale geldi.

Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

"ARAÇLARI YENİLEDİK AMA KONTAK AÇAMADIK"

Ne yapacaklarını şaşıran taksiciler, araçlarını yenilediklerini ancak kontak açamaz duruma geldiklerini söyledi.

Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

Kentteki bir durakta 20 yıl boyunca geçimini taksicilik yaparak sağlayan Mehmet Özer, geçen yıl ÖTV muafiyetinden faydalanıp 225 bin liralık lüks otomobili 140 bin liraya satın alarak taksisini yenilediğini söyledi. Özer, kentte taksiye binme kültürünün olmadığını savunarak, "Otobüse 4 kişi binip verdikleri parayı birleştirerek taksiye verseler daha uygun ve konforlu olur. Otobüse 3- 4 kişi biniyor gideceği yere kadar gidiyor ama taksiye 3- 4 kişi bindiği zaman zaten aynı paraya gideceği yere kadar yine gidiyor. Bizim halkımız halen taksiyi pahalı zannediyor ama bu sıkıntı yeni bir olay değil. Geçmişte de taksiye binme kültürü yoktu bizim halkımızda, şimdi de taksiye binme kültürü yok. Taksi gerçekten çok pahalıya gelecek bir şey değil." dedi.

Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

"BÖYLE BİR ARABAYI NASIL TİCARİ YAPARSINIZ?"

38 yıldır taksilik yapan İsmail Karaca ise lüks aracını görenlerin şikayetçi olduğunu, "Bu aracı nasıl ticari yapmışsın?" diye sorduklarını söyledi. Karaca, halka hizmet için yaptıklarını, halkın ve kendilerinin de rahat edeceğini, aracını gören vatandaşların afallayarak "Malatya'da böyle bir arabayı nasıl ticari araç yaparsınız?" diye söylediklerini anlattı.

Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

Vatandaşlar ise lüks araçları görünce tarifenin değerlerinden pahalı olacağını düşündükleri için tercih etmediklerini söyledi.

Lüks araçları taksi yapan esnaf, müşteri bulamıyor

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