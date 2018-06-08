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Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Manisa’da lüks ve sıfır otomobilleri taşıyan tır, fren hidroliğinin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlerin üzerine devrildi.

İHA | 08.06.2018 - 17:13..
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Manisa’dan İzmir yönüne seyir halinde olan ve sıfır otomobilleri taşıyan Tan B. yönetimindeki tırın Sabuncubeli mevkiinde frenleri boşaldı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kontrolden çıkan tır refüjün üzerine devrildi. Şans eseri sürücü Tan B. kazayı yara almadan atlatırken, tırın o sırada yolda bulunan diğer araçlara çarpmaması da olası faciayı önledi.

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

OĞLU AĞLAYARAK BABASINA SARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen tır sürücünün oğlu da yaşadığı korkuyla babasına sarılarak ağladı. Baba Tan B., oğlunu öperek sakinleştirdi.

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

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