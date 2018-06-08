Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Manisa’dan İzmir yönüne seyir halinde olan ve sıfır otomobilleri taşıyan Tan B. yönetimindeki tırın Sabuncubeli mevkiinde frenleri boşaldı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Kontrolden çıkan tır refüjün üzerine devrildi. Şans eseri sürücü Tan B. kazayı yara almadan atlatırken, tırın o sırada yolda bulunan diğer araçlara çarpmaması da olası faciayı önledi.
OĞLU AĞLAYARAK BABASINA SARILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen tır sürücünün oğlu da yaşadığı korkuyla babasına sarılarak ağladı. Baba Tan B., oğlunu öperek sakinleştirdi.