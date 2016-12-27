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Lüks araçta suikast silahı ele geçirildi

İstanbul'da mafyanın kullandığı öne sürülen lüks bir araçta yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu.

27.12.2016 - 09:54
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Beyoğlu’nda mafyanın kullandığı öne sürülen lüks bir araç, terörle mücadele polisinin radarına takıldı. Ekipler araca el koydu.

SİLAH VE MÜHİMMAT CEPHANELİĞİ

Mafya üyelerinin aracın teyp bölümüne hidrolik sistem monte ettiği ortaya çıktı. Teyp kasasında silah ve mühimmat cephaneliği bulundu. Ekipler, el koydukları aracın vites kutusunun altındaki elektronik mekanizmadan şüphelendi.

YEDEK ŞARJÖR, ESRAR VE SUİKAST SİLAHI BULUNDU

Aracın kumandası olabileceğini öngören ekipler, kumandayı araç içindeki bir bölümde buldu. Zulanın açılabilmesi için aracın çalışır ve düz vites konumunda bulunması gerektiği anlaşıldı. Düz vitese geçen sistem kumandayı devreye sokarak teyp kasasının açılmasını sağlıyor.

Dışarı çıkan teyp kasasının içinde yedek şarjör, esrar, 2 adet suikast silahı olarak bilinen Glock tabanca ve Kalaşnikof tüfek bulundu.

Lüks araçta suikast silahı ele geçirildi

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