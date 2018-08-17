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Lüks cip yangında yok oldu

Karamanmaraş Pazarcık'ta yanan lüks cip, adeta eridi.

İHA | 17.08.2018 - 17:03..
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Pazarcık İlçesi Eğrice Mahallesi yol ayrımında İsviçre’de yaşayan ve tatil için memleketi Pazarcık’a gelen Sahibe Uzun (39) yönetimindeki İsviçre plakalı TI-62962 plakalı araç seyir halindeyken arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü Uzun, aracı yolun kenarına çekerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürebildi.

Lüks cip yangında yok oldu

ÜSTÜ ERİDİ

Lüks cipin cam tavan olması sebebiyle üst kısmı tamamen eridi. Kullanılamayacak hale gelen cip, çekici tarafından otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüks cip yangında yok oldu



Lüks cip yangında yok oldu



Lüks cip yangında yok oldu



Lüks cip yangında yok oldu

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