Lüks cip yangında yok oldu

Uysal: İstanbul'da hafriyat kamyonları tabletler ile takip edilecek

1 Kuzey Irak'ta sığınak ve mühimmat depoları vuruldu TSK, yaptığı açıklamda Kuzey Irak'ın Metina ve Kandil bölgelerinde sığınak, barına, mühimmat depolarının vurulduğunu açıkladı.

2 Türkiye'nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu Bu sene Türkiye'nin Oscar Ödülleri'nde temsil edecek film: Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı.

3 Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü Rize'de meydana gelen sel felaketinde dere yatağına yapılan ve boşaltılan evde yaşayanlar, sular çekildikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor.

4 Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük Türkiye'nin, ABD'nin papaz Brunson'ın bırakılması için yaptığı ekonomik yaptırım hamlelerinin ardından ABD menşeli ürünlere getirdiği vergi kararı "ABD'yi üzdü."

5 Donald Trump: İnsanımızı alamazsınız ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson'la ilgili tehditlerine devam ediyor. Donald Trump şimdi de "insanımızı alamazsınız" dedi.

6 Doğu Karadeniz'de 'İmar Barışı' başvurusu 70 bini buldu Doğu Karadeniz'de özellikle yayla, dere yatakları için 70 bin imar başvurusu yapıldı. Rize'de meydana gelen sel felaketinde dere yatağına yapılan evin sahibi de buna başvuru gerçekleştirdi.