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Lüks ciple 200 bin lirayı çalıp kaçtılar

İstanbul Bağcılar'da lüks cipli hırsızlar, içinde 200 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı.

DHA | 17.05.2018 - 14:30..
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Olay, Bağcılar Evren Mahallesi'nde bulunan bir marketin otoparkında meydana geldi. Aynı mahallede bulunan bir bankadan 200 bin TL çeken kişi, parayı koyduğu çantayla birlikte bir marketin otoparkına yürüyerek ilerledi.

Lüks ciple 200 bin liralık kapkaç-VİDEO

CAMDAN SARKARAK ÇANTAYI ALDI

Bankadan çıkmasından itibaren bu kişiyi takip eden lüks cipli kapkaççılar harekete geçti. Şüpheliler de para dolu çantayla ilerleyen kişiye yaklaştı. Aracın arka koltukta oturan kişi, camdan sarkarak çantayı aldı. Çantayı vermek istemeyen mağdur ise yere düşerek yaralandı. Çantayı alan şüpheliler ciple hızla olay yerinden uzaklaştılar.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri lüks ciple kapkaç yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Lüks ciple 200 bin lirayı çalıp kaçtılar

Lüks ciple 200 bin lirayı çalıp kaçtılar

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