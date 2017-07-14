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Lüks konut projelerinde çatı ve bahçe katı değerlendi

Apartmanlardan farklı olarak lüks konutlarda fiyatlandırma değişti.

14.07.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. Emlak

Apartmanlardan daire alırken çatı katları ve giriş katları için uygun fiyatlar verilirdi. Şimdilerde ise lüks konut projelerinde tersi bir durum yaşanıyor.

Lüks konut projelerinde çatı ve bahçe katı değerlendi

EVLERİN DEĞERİ ARTTI

Projelerin siteye dönüşmesiyle birlikte, güvenlik de ön plana çıktı. Ayrıca İstanbul'da yaşayanların bahçe katında yaşamak istemeleri de burada bulunan evlerin değerini daha da artırdı.

Lüks konut projelerinde çatı ve bahçe katı değerlendi

VATANDAŞLAR UYGUN FİYATLI DAİRELERE YÖNELİYOR

Asansörler ve gelişen teknoloji ile birlikte çatı alanları spor, havuz, yürüyüş alanlarına dönüşürken, binaların üst katları ise yine projelerin en pahalı dairelerine ve penthouselara ayrıldı. Yani Türkiye'deki vatandaşlar hem güvenliği olan, hem de tüm imkanlarından yararlanabileceği uygun fiyatlı dairelere yöneliyor.

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