Lüks minibüste kaçak içki ve sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 61 BD 806 plakalı minibüste kaçak içki ve sigara olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kentin girişindeki kontrol noktasında minibüsü durdurdu. Arka tarafında kaçak ürünler tespit edilen minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan detaylı aramada 250 şişe kaçak içki ve 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü E.D ve N.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kiraladıklaır minibüsle getirdikleri kaçak içki ve sigaraları Bolu'da piyasaya sürmek istedikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.













