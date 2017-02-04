taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

Bolu'nun Karacasu beldesindeki lüks bir otelde Eren E., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Muharrem A.'yı tabancayla bacağından vurdu.

04.02.2017 - 02:58
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, saat 22.30 sıralarında Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Şehir dışından otele gelen 39 yaşındaki Eren E. ile Muharrem A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren E., belinden çıkardığı tabancayla Muharrem A.'yı otelin kapısının önünde tek kurşunla bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem A., otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası Eren E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

219
Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

Almanya kaçan FETÖ'cüleri Türkiye'ye vermemekte ısrarlı

23
ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

ABD ve İran'dan karşılıklı yaptırım kararları

0
Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

Rusya'da uyuşturucu bağımlısı 13 yaşındaki kızı rehin aldı

0
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

3
Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

Tahliye edilen Ahmet Türk Mardin’de

11
Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

Suriye ordusu Türkmendağı'na saldırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM