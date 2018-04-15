taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Lüks otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 12 arttı

Lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 3 bin 466'ya yükseldi.

AA | 15.04.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Otomobil

otomobil

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-mart aylarında 158 bin 430 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarken, lüks (E) segment yüzde 11,8 büyüdü.

Geçen yıl ilk çeyrekte 3 bin 100 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 3 bin 466'ya çıktı.

EN ÇOK BMW 5 SERİSİ SATILDI

E segmentinde bu dönemde en fazla bin 134 adetle BMW 5 Serisi satıldı. Sıralamada Mercedes-Benz E 846 adetle ikinci, Audi A6 TDI 326 adetle üçüncü oldu.

Audi A6 TFSI, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible, Maserati Ghibli, Volkswagen Touareg ile Lexus GS ve RC bir tane satılan modeller oldu.

ULTRA LÜKS PAZARI 2.8 BÜYÜDÜ

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 202 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli, 111 adetle BMW X5 takip etti. Ultra lüks pazarda yalnızca birer tane satılan modeller Aston Martin Rapide S, BMW i, Ferrari 488GTP, Ferrari 812 Superfast, Hyundai Genesis, Jaguar F-Type Coupe, Maserati Quattroport oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüyerek 4 bin 271'e yükseldi.

Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2017 ve 2018 yıllarının ilk çeyreğinde şöyle gerçekleşti:

2017

2018

Değişim

E Segmenti (Lüks)

3.100

3.466

%11,8

F Segmenti (Ultra Lüks)

783

805

%2,8

Toplam

3.883

4.271

%10,0

Ocak-Mart 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:

Marka

E Segmenti

F Segmenti

TOPLAM

Alfa Romeo

6

0

6

Aston Martin

0

3

3

Audi

506

48

554

Bentley

0

3

3

BMW

1.143

151

1.294

Ferrari

0

4

4

Ford

9

0

9

Hyundai

0

1

1

Jaguar

40

3

43

Jeep

6

8

14

Land Rover

155

236

391

Lexus

6

2

8

Maserati

1

11

12

Mercedes-Benz

1.121

100

1.221

Mitsubishi

3

3

Porsche

124

30

154

Ssangyong

4

0

4

Subaru

13

0

13

Toyota

52

0

52

Volkswagen

1

0

1

Volvo

279

202

481

TOPLAM

3.466

805

4.271











Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Lastik üzerindeki yazılar ne anlama gelir
Bir önceki yazımızda lastik etiketinin üstündeki yazıların ne anlama geldiğini paylaşmıştık. Bugün ise çok daha detaylı, lastik seçiminde karar vermenizi sağlayacak diğer detaylara yer vereceğiz.
Beşinci nesil Renault Clio kamuflajlı olarak görüntülendi
B segmentte yer alan Renault Clio'nun 5. nesli kamuflajlı olarak ortaya çıktı.
'Yerli otomobil piyasaya 5 modelle çıkacak'
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lastik seçimi hakkında püf noktaları
Lastik seçimi otomobil için önemli bir noktadır. İyi ve ihtiyaca uygun bir lastik seçimi otomobilin kalitesini katlayacaktır. Bu yazıda lastik seçimleri hakkında aradığınız her şeyi bulacaksınız.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yayılıyor

73
Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

Suriye'deki İran askeri üssünde patlama

71
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu

74
Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

2
Rus speleologlar dünyanın en derin mağarasına indi

Rus speleologlar dünyanın en derin mağarasına indi

20
Köylüler tarla sınırlarını kaldırıp güç birliği yaptı

Köylüler tarla sınırlarını kaldırıp güç birliği yaptı

26
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM