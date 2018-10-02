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Lüks otomobilli magandalar tüneli kapattı

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'ni kapatan lüks otomobilli magandalar, araçlarıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana boğdu.

İHA | 02.10.2018 - 17:49..
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Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, araçlarıyla tünel girişinde dakikalarca drift yaptı. Caddedeki diğer araçları umursamayan magandalar, kentte adeta terör estirdi. Driftin ardından tünele giriş yapan magandalar burada da şov yapmaya devam etti.

Lüks otomobilli magandalar tüneli kapattı VİDEO

TÜNELİ DUMANA BOĞDULAR

Magandalar yolun ortasında lüks araçlarını bırakarak inerken, diğer maganda ise aracıyla lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı. Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM otoyolunda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı.

Lüks otomobilli magandalar tüneli kapattı

Lüks otomobilli magandalar tüneli kapattı

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