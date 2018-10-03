Lüks otomobilli magandalar yakalandı

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, cadde üzerinde drift yapmışlardı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar ardından tünele girerek trafiği kestikten sonra lastik yakarak dumana boğmuşlardı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından magandaların plakaları tespit edildi.

Lüks otomobilli magandalar tüneli kapattı VİDEO

235 LİRA PARA CEZASI

Plakalardan yola çıkan ekipler, magandaların kimliklerini belirledikten sonra 3 magandayı tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan galerici Ünal T., kafeterya sahibi Teoman D. ve Furkan B. şubeye götürülerek ifadeleri alındı. İfadelerinde “Pişman” olduklarını belirten magandalara, “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilerek ehliyetlerine de el konuldu.

Şubedeki işlemlerinin ardından Ünal T. ve Teoman D. adli işlemlerinin yapılması için Şişli Asayiş Büro Amirliğine, Furkan B. ise Tuzla Orhanlı Polis Merkezine sevk edildi.

"PİŞMAN OLMAYA VAKİT BIRAKMADILAR"

Şubeden çıkışta gazetelerin sorularını yanıtlayan Ünal T., “Pişman olmaya vakit bırakmadılar, sabah gelip evden aldılar. Öncelikle Türk halkından özür dilerim. Biz bu suçlardan dolayı yaklaşık 1 sene önce ceza aldık. Aynı suçtan tekrar yargılanıyoruz. Bizim herhangi bir suçumuz yok. Yapacak bir şey yok” dedi.

"YANAN HAYALLERDİ"

Bir diğer zanlı ise basın mensuplarına gülerek, “Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz” ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALACAKLAR

Öte yandan gözaltına alınan magandaların ehliyetlerini geri alabilmeleri için akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor alacakları öğrenildi. Magandaların daha önceden de bu suçtan haklarında işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan magandaların, TCK 179/2 bendi gereğince, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçundan yargılanacakları öğrenildi.