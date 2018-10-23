Lüks ve ihtişamın Fransız adresi: Saint Tropez

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Fransa’da bir balıkçı kasabası: St. Tropez. Tanımlamak için birkaç kelime yeterli: lüks, keyif ve ihtişam. Yazın güneş yüzünü gösterip Akdeniz kumsallarını ısıtmaya başladığında, megayatlar marinadaki, Maserati ve Bentley’ler sokaklardaki yerini alıyor. Milyarderler helikopterleriyle son ses müzik çalan plajlara iniş yapıyor ve Ortadoğulu, Asyalı sanayiciler binlerce liralık şampanyalarını yudumluyor. Çakıl taşlı plajların ve milyon dolarlık konukların St Tropez'e yayılması Avrupa sosyetesini oldukça büyüledi. Buraya, sadece Dolce vita(tatlı hayat) yaşam tarzının tadını çıkarmaya ve etrafına bakınmaya geldin.

BRIGITTE BARDOT'UN ÜNLÜ FİLMİYLE ÜNLENDİ

1950'lerde, Fransız ve İtalyan ortak yapımı ''Ve Tanrı Kadını Yarattı'' filminin yıldızı Brigitte Bardot St-Tropez'e geldi ve, bir gecede, huzurlu balıkçı köyünü bir jet-sosyete imajına dönüştürdü. Bu film onu ​​uluslararası süperstarlığa fırlattı ve sıradan bir balıkçı köyü Güney Fransa'nın en lüks tatil beldesi haline geldi. Tabii ki hiç kimse, Bardot gibi dünyanın dikkatini St Tropez’e yöneltemezdi.

Brigitte Bardot filminden lüksün adresi: Saint Tropez ViDEO

Vieux Port'da, binlerce yat uzay gemisi gibi demirlemiş; kadınlar Channel, Gucci sponsoru gibi. La Ponche'nin eski balıkçı mahallesindeki Arnavut kaldırımlı şeritler bile gözüne bir farklı gelebilir. Fransız köşe kafelerinde martinisini içen yaşlı ama bakımlı Frenchleri görmen muhtemel.

BALIKÇI KASABASINDAN LÜKS BİR KASABAYA...

Saint Tropez, Cote D'Azur'da ziyaret edilen diğer yerlerden çok farklı: Nice veya Marsilya gibi daha büyük güney şehirlerinin aksine, kıyı şeridinde yer alan muhteşem bir kasaba, çok tenha bir kaçış. Eğer lüks bir sakin kaçış arıyorsan yazın yaşayamadığın Fransa’yı bu aylarda keşfetmen mümkün. St Tropez temel olarak bakıldığında bir köy; küçücük. Fakat süslü ve ihtişamlı bir köy. Daha önce sıradan bir balıkçı köyüyken, bugün Kardashianların cirit attığı bir yer. Bilinen bir sahil beldesi haline geldi, zengin ve ünlülerin sofistike yeri oldu.

KASIM'DA YAZLIK YERDE NE İŞİN VAR?

Güneydoğu Fransa'nın bu güneşe batırılmış köşesi, harika bir yaz bahçesi. Cannes, Nice ve Monte Carlo gibi deniz kenarındaki ilgi çekici yerlerin yanı sıra seni sosyetik güzellerin mekânlarına götüreyim. Sonuçta bu memlekette iyi kazanan birileri de var. St. Tropez'de güneş gerçekten bir ayrı parlıyor; Sonbaharın cazibesinde olduğun Kasım ayına 5 kala, bir Off- seoson Fransa yapalım dedim.

TENHA KASABANIN LÜKS HAYATI SENİN İÇİN YENİ BAŞLADI

Eylül ve Ağustos ayında otelcilerle aranın çok iyi olmayacağını biliyorum. Eğer euro kazanmıyorsan, St Tropez için plaj havası olmadan sosyetenin içine dalabileceğin Kasım ayına ne dersin?

İHTİŞAM SEYRİ İÇİN GÜNEŞE İHTİYACIN YOK

Vieux Port temelde Saint Tropez şehir merkezi, şehrin kalbi ve çok özel bir yer. Limandaki kafelerden birinde bile oturmak ve sadece insanları izlemek bile bir deneyim. Ya da bölgedeki tüm turistik yerleri sana gösterecek bir tekne turu yap: Denizcilik müzesi, Citadelle, Canebiers Körfezi ve bazı ünlülerin ihtişamlı villalarını görebilirsin.

PARA NEREYE GİTTİ ANLAMAZSIN

Konaklayacağın herhangi bir otelde göreceğin muameleyi seveceğine eminim. Güzel bir meyve tabağı, bir şişe maden suyu, bazı el yapımı tatlılar ve gülümseten bir not ile karşılanıyorsun. Saint Tropez’de 100 eurodan az bir otel odası bulmak kolay iş değil. Ağustos ayında bütçen St Tropez’i çekemeyebilir ama kasaba fiyatları sezon sonu Eylül'den sonra biraz daha insaflı. Sen yine de aşağıdaki gibi bir hesapla karşılaşmamak için hesabını her zaman bil.

KASIM AYINDA GÜZEL ETKİNLİKLER VAR: BAKINIZ YELKEN

Ekim ayında Saint Tropez’de, yılın yarışına tanık olma şansın var. Les Voiles de Saint-Tropez denen etkinlik yaklaşık 35 yıldır tutulan birçok insanı bir araya getiriyor. Koy renkli büyük yelkenlerle dolu olur; muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsin. Kasım ayı da başta olmak üzere yılın birçok ayında türlü spor ve aktiviteleri deneyimleyebilirsin.

NASIL GİDİLİR?

Özel bir uçağın ya da yatın yoksa Saint Tropez'e direkt uçuş bulunmadığını bilmelisin. Bu kasaba Fransa'ya gerçekleştirdiğin seyahatinde bonus bir rota olacak. Paris'i gezdikten sonra tren veya otobüsle Nice'e geçer, oradan bir otobüs ya da kiralık araçla St Tropez'e geçebilirsin. Paris'i es geçmek istersen de direkt Nice'e uç. Kendini biraz şımartmak için doğru bir rota olacak.