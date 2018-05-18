Lüks villalara dadanan hırsızlar Bodrum'da yakalandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Yalova başta olmak üzere pek ildeki lüks villalardan hırsızlık yapan H.Ç.'nin ilçeye geldiğini belirleyip, bir süre teknik ve fiziki takibe aldı.

3'Ü DE YAKALANDI

Takip sonucu, hakkında 18 ayrı villadan hırsızlık suçundan 70 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç.'nin Ortakent Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde kaldığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, H.Ç.'yi gözaltına aldı. H.Ç. ile birlikte hırsızlık yatığı ileri sürülen R.A. ve İ.K. da Bodrum'da yakalanıp gözaltına alındı.

ÇİFTİ 4 BİN LİRA 20 AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldığı evler ve kullandıkları lüks otomobilde yapılan aramalarda, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir villadan çaldıkları, tanesi 4 bin TL olduğu belirtilen 20 çift ayakkabı ele geçirildi. Özel seri ayakkabılar tutanakla sahibi olan işadamına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.





