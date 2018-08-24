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Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lahmacun ve ayran fiyatlarının olay olduğu Bodrum'da lüks teknesiyle kıyıya yanaşan iş adamı halka ikramlarda bulundu.

İHA | 24.08.2018 - 09:44..
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Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan hayırsever bir işadamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen işadamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı.

Lahmacun dağıtan iş adamı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

PLAJDA LAHMACUN-AYRAN KUYRUĞU

Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi.

Çocuklara ise süt mısırı dağıtan hayırsever iş adamı halk ile sohbet edip bayramlarını kutladı.

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lahmacun ve ayran alan tatilciler ise durumdan memnun kaldıklarını belirtti. Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

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