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Lüks yattan 86 sığınmacı çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Yunanistan’ın Sakız Adasına lüks bir yatla 86 sığınmacıyı kaçırmaya çalışan 3 Ukraynalı yakalandı.

13.03.2017 - 13:50
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LÜKS

Alaçatı Mahallesinin Mersin Körfezi bölgesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Boz Burun açıklarında şüphe üzerine bir yatı durdurdu.

Lüks yatta arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yatın içinde çok sayıda sığınmacı olduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lüks yatı içindeki sığınmacılarla birlikte Alaçatı Marina’daki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına çekerek bağladı.

3 UKRAYNALI GÖZALTINA ALINDI

1’i Afgan, 85’i Suriye uyruklu 86 sığınmacı kıyıya çıkarılırken, lüks yatı kullanan 3 Ukrayna uyruklu şahıs da insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacılara içecek ve yiyecek vererek insani ihtiyaçlarını da karşılamayı unutmadı. Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği kaydedildi.
Lüks yattan 86 sığınmacı çıktı

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