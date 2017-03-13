Lüks yattan 86 sığınmacı çıktı

Hollanda Başbakanı Rutte, Rotterdam'da Türk vatandaşlarına yapılan polis şiddeti hakkında "Polisler hem kararlı hem saygılı davrandı" dedi.

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ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

Türkiye'deki en geniş katılımlı sınavda dağıtılan malzemelerin ithal edilmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.