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Lüksemburg'dan şartlı Filistin çağrısı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Diğer AB ülkelerinin Filistin'i devlet olarak tanımaları halinde kendilerinin de tanıyacağını ifade etti.

AA | 17.01.2018 - 14:40..
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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Avrupalılar olarak Filistinlilerin de devlet kurma hakkına sahip olduğunu göstermeliyiz." dedi.

"FRANSA TANIRSA BİZ DE TANIRIZ"

Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıması halinde aralarında Lüksemburg'un olduğu diğer ülkelerin de onu takip edeceğini vurgulayan Asselborn, henüz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konuya ilişkin ortak bir tutum bulunmadığını ifade etti.

ORTA DOĞU'DA AKTİF POLİTİKA İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Asselborn, AB ülkelerinin tek çizgide bulunmamasının, AB'nin Orta Doğu'da aktif politika geliştirmesini imkansız kıldığı değerlendirmesinde bulundu.

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