Lüksemburglular Tokat'ta dev yaban domuzu avladı

Max Paul Leon Bofferding, Tom Jean Joseph Wersandt ve Michell Wersandt Lüksemburg’dan yaban domuzu avlamak için Tokat'a geldi. Lüksemburglu avcılar Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden izin aldıktan sonra belirlenen av bölgelerinde yaban domuzlarının peşine düştü.

DEV DOMUZ 350 KİLO AĞIRLIĞINDA VE 25 CM DİŞ UZUNLUĞUNA SAHİP

Av süresince 12 yaban domuzu vuran yabancı avcıların vurduğu yaban domuzlarından biri büyüklüğü ile dikkat çekti. 10 yaşında olduğu değerlendirilen 350 kilogram ağırlığa, 25 santimetre diş uzunluğuna sahip yaban domuzu büyük ilgi gördü.

SADECE DİŞLERİNİ ALDILAR

Avcılar vurdukları domuzun başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcıların vurduğu domuzların sadece dişlerini alıp götürdükleri belirtildi.













