Lüleburgaz'da mazot çetesi çökertildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde. A.K. isimli şahsa ait tırın deposundan yaklaşık 450 litre mazot çalındığı ihbarını alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

620 LİTRE MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

Çalınan mazotun Lüleburgaz ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlara satıldığı tespit edildi. Köyde tespit edilen şüphelilerin evinde yapılan aramada 620 litre mazot 1 adet elektronik ve 3 adette manuel olmak üzere toplam 4 tane mazot pompalayan alet ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili olarak sahte kimlik kullandığı ve İstanbul’a kaçtığı tespit edilen E.O. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma neticesinde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. İfadesi alınan 3 şüpheli şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.