taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.044
USD
3,7509
EURO
4,0048
ALTIN
145,36
PETR
51,2300

Lüleburgaz'da mazot çetesi çökertildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ve Trakya Bögesi'nde mazot kaçakçılığı yapan çete jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

13.03.2017 - 15:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde. A.K. isimli şahsa ait tırın deposundan yaklaşık 450 litre mazot çalındığı ihbarını alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Lüleburgaz'da mazot çetesi çökertildi

620 LİTRE MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

Çalınan mazotun Lüleburgaz ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlara satıldığı tespit edildi. Köyde tespit edilen şüphelilerin evinde yapılan aramada 620 litre mazot 1 adet elektronik ve 3 adette manuel olmak üzere toplam 4 tane mazot pompalayan alet ele geçirildi.

Lüleburgaz'da mazot çetesi çökertildi

3 ŞÜPHELİ TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili olarak sahte kimlik kullandığı ve İstanbul’a kaçtığı tespit edilen E.O. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma neticesinde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. İfadesi alınan 3 şüpheli şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lüleburgaz'da mazot çetesi çökertildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

174
Hollanda'daki Türkler'in polisleri püskürttüğü an

Hollanda'daki Türkler'in polisleri püskürttüğü an

197
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

329
Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

Saadet Partisi'nden hükümete Hollanda tepkisi

452
ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

ÖSYM, Almanya'dan kalemtraş ve silgi aldı

552
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

248
Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM