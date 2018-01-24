'Lüleburgazlı Zeki Müren' şarkılarıyla pazarın neşesi

Lüleburgaz ilçesindeki pazarlarda ayna, tarak, iplik, kemer gibi ürünleri satarak yaşamını idame ettiren Ramadan Yamacı (70), haftada bir gün de Kırklareli halk pazarına gelerek satış yapıyor.

SESİYLE ZEKİ MÜREN'E BENZETİLİYOR

Kadife sesi, Yeşilçam filmlerinden fırlamış görüntüsü, pazarın neşe kaynağı, namı diğer "Lüleburgazlı Zeki Müren" Ramadan Yamacı, hem sesi hem de yaşam enerjisi ile çevresine pozitif enerji saçıyor.



Verdiği mini konserlerle tezgahına dikkati çeken Ramadan Yamacı kimi zaman "Akşam olur gizli gizli ağlarım" derken kimi zaman "Kahır mektubu"nu okuyor. "Veda busesi" ile devam ettiği pazar konserinde "Ben seni unutmak için sevmedim" diyerek sanat güneşi Zeki Müren'in şarkılarıyla dinleyenleri geçmişe götürüyor.

"SESİMİ DUYANLAR ŞAŞIRIYOR"

Yamacı, sesini sanatçı Zeki Müren'e benzetenlerin sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Seyyarlığa 10 yaşında simit satarak başladığını dile getiren Yamacı, yaklaşık 40 yıldır halk pazarlarında ayna, tarak, iplik, kemer gibi malzemeler satarak, ailesinin geçimini sağladığını kaydetti.

Satışlarını Zeki Müren şarkıları söyleyerek yaptığını bundan büyük keyif aldığını ifade eden Yamacı, pazarcılara şarkı söyleyerek birbirlerine moral verdiklerini, arkadaşlarının hepsinin çok iyi olduğunu belirtti.