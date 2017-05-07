Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

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Orgeneral Akar Amerikalı mevkidaşı Dunford ile görüştü

MİT Müsteşarı Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'ın da katıldığı görüşmede, terörle mücadele ile Suriye ve Irak gündemdi.