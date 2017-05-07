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Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

Konya'da bir lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı.

07.05.2017 - 01:46
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Merkez Meram İlçesinde bulunan Karaaslan Hadimi Parkı'nda bulunan lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracına 17 kişi bindi.

25 metre yüksekliğe kadar çıkabilen eğlence aracının halatı, yaklaşık 2 metre yüksekteyken koptu.

Olayda, Sümeyra Tuz (30), E.T. (16), Fadime Tekin (37), E.T. (14), Yunus Gülkara (22), Merve Uslu (18), Ş.H.Ö. (17), Şerife Önal (23), R.S. (17) ve Beyzanur Uslu (19) yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

HALATIN KOPMA ANI KAYDEDİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, halatın kopma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracı hızla aşağıya inerken halatın kopma anı ve yaşanan panik yer alıyor.

Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

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