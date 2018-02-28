Lunaparkta göğsü açık balerin şaşkınlığı

Adapazarı Çark Mesire Alanı'ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparktaki balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı.

Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı.

GÖREVLİ YOK, KAPATAN DA YOK

Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı. Balerinin göğüslerinin birebir yapılmış olmasını şaşırtıcı olduğunu belirten bir genç, "Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize." dedi.





















