Lunaparkta oyun treni devrildi

Kırşehirde bir lunaparkta "Elma Kurdu" isimli oyun treni belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

LUNAPARK KAPATILDI

Oyun treninin altında kalan 43 yaşındaki Vahap Işık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası lunapark kapatılırken, işletme müdürü ve oyun treninin operatörü göz altına alındı.

TRENDEKİ OĞLUNU İZLİYORDU

Olay saat 21.00 sıralarında Kuşdilli Mahallesi, Üçgöz mevkiinde kurulan lunaparkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte lunaparka gelen Vahap Işık, oğlu 6 yaşındaki Yunus'u, 'Elma Kurdu' isimli oyun trenine bindirdi. Yunus Işık ile içerisinde 7-8 kişinin bulunduğu oyun treni, iniş sırasında raydan çıkarak 5 metre yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan oğlunu izleyen Vahap Işık, devrilen oyunun treninin altında kalarak ezilirken, içerisinde bulunanlardan Yunus Işık ile Bekir ve Mehmet Erdal kardeşler yaralandı.

TRENİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Yunus Işık ile Bekir ve Mehmet Erdal kardeşlerin tedavileri sürüyor.