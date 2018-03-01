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Lussoro Bodrum

Bu Konseptte Bir Otelde Daha Önce Tatil Yapmadınız!

Özel Haber | 01.03.2018 - 15:37..
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2018 yaz sezonu için tüm hazırlıklarını sürdüren Lussoro Bodrum, alışılmışın tamamen dışında konseptini “Muhafazakâr Tatilin Kuralları Değişiyor” sloganıyla karşımıza çıkıyor. Lüksün ve rahatlığın eşsiz buluşması Lussoro Bodrum tüm tatil anlaşıyınızı baştan sona değiştirecek.

Lussoro Bodrum

Kaliteli, Lüks ve butik hizmet anlayışı ile aile otelleri arasında liderliği hedefleyen Lussoro Bodrum, konforuyla ve hizmetiyle ailelere hayallerinde ki gibi bir tatil yaşama sözünü veriyor. Üstelik erken rezervasyon dönemi ve açılışa özel kampanya avantajları sizi bekliyor.

Lussoro Bodrum’a ilk adımı attığınız anda fark edeceğiniz, Lüks ve modern dekorasyonu, kaliteli restoranı ve kendinizi çok özel hissedeceğiniz servis ve konukseverlik anlayışı ile sıradışı bir tatil yaşayacaksınız. Sunulan yiyecek & içecek hizmetinin kalitesinden, Lusso Beach Club ‘te bulunan ahşap iskele platform, Cabanalar (Localar) ve soğuk havlu servisine kadar her şey sizi olduğunuzdan çok daha özel hissettirecek.

Lussoro Bodrum

Erken Rezervasyon ve Açılışa Özel Kampanya Fiyatlarında Son Kayıt 5 Mart Pazartesi!
Balayı Çiftlerine Özel %10 İndirim!
7 Gece Kalın 6 Gece Ödeyin!
0-8 Yaş Çocuk Ücretsiz! - 9-12 Yaş Çocuk %50 İndirimli!
60 Yaş Üstü Misafirlerimize %10 İndirim!
Acele Edin! Sınırlı Sayıdaki Oda Fiyatları ve Avantajları Kaçırmayın!

Lussoro Bodrum

Bol Oksijenli Konforlu Odalar!

Sakin ve konforlu bir odada uyumak kim istemez ki? Hem de masmavi denizin verdiği ferahlığı, egenin tertemiz havasını içinize çekerek. Lussoro Bodrum sizi yeşilin ve mavinin kucağında uyutacak.

Lussoro Bodrum

Alkolsüz Premium Herşey Dâhil

Lussoro Bodrum içerisinde sunulan tüm yiyecekler Helal Gıda Sertifikasına sahip. Yani istediğin her şeyi gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Açık büfe bildiğimiz sıradan otellerin açık büfesi gibi değil. Mesela kahvaltı büfesinde sadece peynir ve şarküteri kısmı için bile 2 ayrı personel çalışıyor. Tüm dünya peynirlerinin ve yöresel peynir çeşitlerinin bulunduğu peynir büfesinden dilediğiniz peyniri seçiyorsunuz, peynir büfesinden sorumlu personel istediğiniz kadar ve istediğiniz şekilde kesip hazırlayarak tabağınıza servis ediyor. Sırf peynir büfesi için böyle bir hizmet veriliyorsa diğer birimleri ve lezzetleri siz düşünün.

Kısacası Lussoro Bodrum Hotel'in açık büfesi 3-4 çeşitle sınırlı değil, aksine sınırsız. Size sadece ne yiyeceğinize karar vermek düşüyor. İçecekler ise şişeli ve markalı ürünlerden oluşuyor…

Lüksün ve rahatlığın eşsiz buluşması Lussoro Bodrum donanımını ve hizmetlerini yazmakla bitiremeyiz. Eğer ilginizi çektiyse otelimizin web sitesini detaylı şekilde inceleyebilir, saat 24:00'e kadar hizmet veren 0252 988 0 200 telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hatırlatma Erken Rezervasyon ve Açılışa Özel Kampanya Fiyatlarında Son Kayıt 5 Mart Pazartesi!
Web Adresi : lussorobodrum.com
Telefon: 0252 988 0 200

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