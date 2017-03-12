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Lütfi Elvan: Türkiye’nin büyümesi hızlanacak

Bakan Lütfi Elvan, referandumdan EVET çıkması durumunda ekonomide ciddi bir kalkınmanın olacağını söyledi.

12.03.2017 - 08:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

LÜTFİ ELVAN

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, neden Cumhurbaşkanlığı sistemini istediklerini Habertürk'ten Kübra Par'a anlattı.

"SON 15 YILDA TÜRKİYE ÇAĞ ATLADI"

Referandum sonuçlarının ekonomiye yansımasını değerlendiren Elvan, "Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere sahip. Bu kadar büyük badireler atlatmamıza rağmen büyümeye devam ediyoruz. Son 15 yılda Türkiye çağ atladı. Her haneye bir araç düşüyor.

"EVET ÇIKINCA EKONOMİDE CİDDİ BİR KALKINMA OLACAK"

Referandumda ‘Evet’ çıkmasıyla birlikte daha dinamik bir yapı ortaya koyacağız. Türkiye’nin büyümesi hızlanacak, ciddi bir ekonomik kalkınma olacak." şeklinde konuştu.

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