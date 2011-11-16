Lütfullah Göktaş kimdir

Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, "başarı"nın sözlük karşılığını tam manasıyla dolduran, sınır tanımayan bir isim. Birazdan okuyacağınız biyografide bunu siz de en az bizim kadar hissedeceksiniz. 13 Eylül 2018 tarihinde "Vatikan Büyükelçisi" olarak atanmasına ise tam isabet diyeceksiniz.

Sayın Erdoğan’ın yanında yürüttüğü 8 yıllık Basın Başdanışmanlığı ve birçok gazete-dergi çalışmalarından sonra Göktaş, adım adım emeklerinin karşılığını alıyor.

Lütfullah Göktaş,'ı tebrik ediyor, başarılarını yeni görevinde de sürdürmesini diliyoruz…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Lütfullah, 1963’te, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme’de dünyaya geldi. Küçük bir bölgede gözlerini açtığı şu hayat, onu kimsenin aklından geçiremeyeceği konumlara kadar götürecekti. Öyle ki, Çanakkale Biga'da mütvazı bir ailede başlayan bu yaşantı Vatikan'a büyükelçi olmaya kadar uzanacaktı.

Eğitim hayatına Bergama’da başlayan Lütfullah, ortaöğrenimini de Edremit ve Balıkesir’de tamamladı. Yükseköğrenim için tercihini ise, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden yana kullandı. Ayrıca yine aynı üniversitede Felsefe eğitimi de aldı. Genç Lütfullah’ı şimdi başarılarla dolu bir hayat bekliyordu.

Yazar kimliği

Lütfullah Göktaş, edindiği üniversite eğitiminin yanında, bir de edebiyat, felsefe, dinler tarihi, dış politika, kültürler ve dinler arası ilişkiler alanlarına da ilgiliydi. Edebiyat konusundaki ilgisi özellikle Arap Edebiyatı üzerine oldu. Bu ilgi kalemine de yansıdı.

1983’te yazmaya başladı. Birçok gazetenin yanında “Mavera, Yedi İklim, Yeni Düşün, İlim ve Sanat, Gergedan, Varlık, İzlenim, Birikim, İslamiyat, Kitap Dergisi” gibi birçok dergide makale, röportaj, haber ve özellikle çevirilerini yayımladı.

Roma günlüğü

Lütfullah Göktaş, 1989’da İtalya’ya gitti. Roma’da bulunan “Vatikan Gregoryus Üniversitesi”nde “Dinler Tarihi” alanında masterini yapmak istiyordu; yaptı da. Bu basamağı da başarıyla geçti. 1991’de başladığı master'da, bulunduğu dönem itibarıyla, Lütfullah, Roma’da Papalığa ait üniversitelerin tek Müslüman öğrencisiydi…

Roma’ya master gayesiyle gelmişti, evet; ama çalışma alanları önüne fırsat olarak çıkınca bunları değerlendirdi. Ülkesinden bunca uzakta, bambaşka bir hayattı sanki yaşadığı. Bir yandan da aslında özünde hep aynı benlikle yürüyordu Roma sokaklarını…

Burada bulunduğu dönemde de Türk gazetelerindeki köşe yazılarını ihmal etmiyordu. Yazılarını, 1995-1996’da Yeni Şafak Gazetesi’nde ve ntvmsnbc.com haber portalında yayımladı.

1998-2011 yılları arasını Roma’da, NTV İtalya Temsilcisi olarak geçirdi. Yine kesişen tarihlerde, 2004-2011 yılları arasında da Anadolu Ajansı İtalya Muhabiri olarak görev aldı.

Çeviri eserleri

Lütfullah Göktaş, çeviri alanında özellikle iyiydi. Bunca çalışmaları arasında özel eserlerin çevirilerini de muntazam bir düzende sığdırdı.

1992’de, Necip Mahfuz’un “Başkan’ın Öldürüldüğü Gün”, 1998’de, Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş’in “Ölümü Seviyorlar Benim”, 2007’de, Salih El Kallab’ın “Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad’ın Öyküsü” adlı çalışmaları Türkçeye çevirdi.

Türkiye’ye dönüş

Lütfullah Göktaş, çok çalışmış ve elini attığı her işte de dikkatlerden kaçmayacak bir başarı sergilemişti. 2011 Roma’daki görevlerinin bitiş tarihi gibi görünse de, aslında her şey şimdi başlıyordu. Lütfullah Göktaş, 2011’in Şubat’ında ülke topraklarına “Başbakanlık Basın Başdanışmanı” olarak dönüş yaptı.

2011-2014 yılları arasında, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde Basın Danışmanlığı görevini yürüttü. Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduktan sonra ise, Göktaş’ın da görevi, “Cumhurbaşkanlığı Basın Başanışmanı” olarak güncellendi.

Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş

Tarihler 13 Eylül 2018'i gösterdiğinde Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan büyükelçiler atama kararnamesinde Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’ın da adı yer alıyordu. Gazeteci-Yazar, İlahiyatçı, Dinler Tarihi Tarihçisi, Vatikan Uzmanı, Çevirmen, gibi görevini zenginleştiren birçok unvana sahip Göktaş’ın, 8 yıllık Basın Başdanışmanlığı görevinden sonra, Vatikan’a Büyükelçi olarak atanmasına karar verildi.

Lütfullah Göktaş’ın 1998-2011 yılları arasında yürüttüğü NTV İtalya Temsilciliği ve Anadolu Ajansı İtalya Muhabirliği görevleri hayatındaki başarılı dönemlerinden biriyidi.

Özellikle Papa 2. Jean Paul’un hastalık süreci ve vefatı, bu durumu müteakip Papalık seçimleri gibi konular başta olmak üzere, Vatikan haberlerindeki konulara hakimiyeti ve işindeki uzmanlığıyla Lütfullah Göktaş dikkat çekmişti.

Göktaş’a, Haziran 2018’de de, İtalya Devlet Nişanı (Commendatore) verilmişti. Gerek Roma’da geçen günleri, gerek Ankara’ya döndükten sonraki süreçte Türk-İtalyan ilişkilerine katkıları sebeiyle, İtalya’nın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonla, nişanı Büyükelçi Luigi Mattiolo tarafından Lütfullah Göktaş'a takdim edilmişti.

Halen Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı görevini yürüten Lütfullah Göktaş’ı Vatikan'a büyükelçi olarak atanmasından dolayı tebrik ediyor, başarılarla dolu hayatına yeni halkalar eklemesini diliyoruz...

Damla Karakuş

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